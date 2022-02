Nilüfer Gündogan doet aangifte tegen Volt, partijleider Laurens Dassen en dertien melders wegens smaad en laster. Dat heeft haar advocaat zaterdagavond laten weten.

Volt zette Gündogan eerder op de dag per direct uit de Tweede Kamerfractie. Volgens de partij zijn in totaal dertien meldingen binnengekomen bij een onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar het Kamerlid.

De meldingen gaan over "handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances", maar ook "intimidatie en misbruik van positie", aldus Volt. De meldingen komen "uit alle lagen van de partij".

Gündogan wilde volgens Volt niet ingaan op verzoeken van het integriteitsbureau om haar kant van het verhaal te laten horen. Er vond nog "een laatste gesprek" met Gündogan plaats, waarna haar positie volgens de partij onhoudbaar bleek.

Kamerlid wordt ook partijlidmaatschap ontnomen

Een woordvoerder van Volt bevestigt aan NU.nl dat er ook "stappen ondernomen worden" om Gündogan het lidmaatschap van de partij af te nemen, waarmee ze dus volledig uit de partij zou worden gezet.

Volt had Gündogan eerder al geschorst na verschillende meldingen over ongewenst gedrag. Ze spande een kort geding aan om die schorsing ongedaan te maken. De woordvoerder kon niet zeggen wat de nieuwe ontwikkelingen betekenen voor het kort geding.

Gündogan wil Kamerzetel behouden

Gündogan zei twee weken geleden haar Kamerzetel te behouden, ongeacht de uitslag van het onderzoek. Als ze bij haar standpunt blijft, komt het totale aantal fracties in de Tweede Kamer op twintig.

Indien zij haar zetel toch opgeeft, kan Ernst Boutkan voor Volt in de Tweede Kamer komen. Hij stond derde op de kandidatenlijst, maar kwam niet in de Kamer omdat nummer vier Marieke Koekkoek genoeg voorkeursstemmen kreeg voor een zetel. Volt behaalde in totaal drie zetels.