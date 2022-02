De gele kaart die FC Dordrecht-speler Seydine N'Diaye vrijdag kreeg in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen MVV Maastricht wordt door de KNVB geschrapt. De Franse verdediger ging de discussie aan met de assistent-scheidsrechter omdat hij vanuit het uitvak met Maastrichtse fans racistisch werd bejegend.

Scheidsrechter Richard Martens was in de veronderstelling dat N'Diaye commentaar had op de leiding. Nadat hij had doorgekregen wat er daadwerkelijk aan de hand was, besloot hij de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Op dat moment was de blessuretijd al ingegaan.

"De scheidsrechter heeft de aanklager na afloop verzocht de gele kaart niet te registreren", meldt de KNVB zaterdag. "Na de beoordeling van dat verzoek heeft de aanklager besloten om het verzoek te honoreren."

Een kwartier nadat de spelers de kleedkamers hadden opgezocht, keerden de ploegen weer terug op het veld. Er volgde een statement tegen racisme door te knielen op het veld, waarna direct het laatste fluitsignaal klonk.

N'Diaye bleef zelf achter in de kleedkamer. De Frans-Senegalese verdediger, bezig aan zijn eerste seizoen bij de huidige nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie, bleek te aangeslagen door het incident. FC Dordrecht won de wedstrijd met 3-1.

MVV ondernam zaterdag al actie door twee supporters die de racistische uitingen zouden hebben gedaan een stadionverbod op te leggen. De aanklager betaald voetbal van de KNVB start een vooronderzoek naar het incident in Dordrecht.