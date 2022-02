In de 3 literflessen champagne van het merk Moët & Chandon Ice Impérial kan de drug MDMA zitten, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens de dienst zijn al vier mensen in Nederland ziek geworden na het drinken van de vervuilde champagne. In Duitsland werden zeven mensen ernstig ziek en is één persoon overleden.

Volgens de NVWA kan het aanraken of opdrinken van de inhoud van de flessen levensgevaarlijk zijn. Bij het inschenken zou te zien zijn dat het niet om champagne gaat. De met MDMA vervuilde drank bruist niet, is roodbruinig en ruikt naar anijs.

Beide flessen die MDMA bevatten waren via een tot nu toe onbekende website gekocht.

Het is niet bekend hoe de drug in de champagneflessen is terechtgekomen. "De NVWA kan daarom niet inschatten of er nog meer van deze flessen met de gevaarlijke stof in omloop zijn. Ook kan niet uitgesloten worden dat er andere flessen van hetzelfde merk waar ook MDMA in zit in omloop zijn", laat de autoriteit weten.