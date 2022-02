Winston Bogarde, assistent-trainer bij Ajax, zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Tegen de oud-international werd door een vrouw een klacht ingediend wegens misdragingen in de periode van augustus 2019 tot september 2020, meldt NRC maandag.

De zaak volgt twee weken na het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars. Hij moest het veld ruimen bij Ajax wegens het sturen van grensoverschrijdende berichten, waaronder foto's van zijn geslachtsdeel, naar vrouwelijke medewerkers.

Ajax heeft de klacht tegen Bogarde eind 2020 al laten onderzoeken door een extern bureau. Daaruit bleek onder meer dat de voormalig Oranje-international zich "weinig respectvol en na verloop van tijd op verbaal agressieve wijze" heeft gedragen. Daarmee bracht hij zichzelf en Ajax "in een kwetsbare positie".

Het bureau, dat als taak had om te kijken naar "seksuele intimidatie/en of andere ongewenste omgangsvormen" van een medewerker van Ajax en een advies te geven over eventuele sancties, deed bijna een half jaar over het onderzoek. Er zou naar honderden WhatsApp-berichten en film- en beeldmateriaal zijn gekeken.

Ajax concludeerde op basis van het rapport in mei 2021 dat de zaak moet worden aangemerkt als een privékwestie. "Daarbij is ook vastgesteld dat er geen verdere acties noodzakelijk waren vanuit het werkgeverschap van Ajax", laat de club maandag in een verklaring weten. "Ajax is van mening dat vanaf de eerste melding is gezorgd voor een zorgvuldige opvolging."

De club heeft het in de verklaring over "vermeend grensoverschrijdend gedrag van een Ajax-medewerker." Namen worden niet genoemd.

Vrouw was niet werkzaam bij Ajax

Door de zaak aan te merken als privékwestie hoefde Ajax zich niet te verdiepen in de inhoud van de melding. De 51-jarige Bogarde mocht gewoon aanblijven als assistent van Erik ten Hag. Het onderzoeksbureau deed zelf geen uitspraak over de vraag of het een arbeids- of privékwestie is. Die conclusie lieten ze aan de top van Ajax over.

De vrouw in kwestie was niet werkzaam bij Ajax, maar kwam wel in contact met Bogarde vanwege zijn functie. Ze heeft volgens NRC ernstige psychische schade ondervonden. Een klinisch psycholoog zou een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij haar hebben vastgesteld.

Bogarde wil zelf niet reageren op de vragen die de krant aan zijn advocaat heeft voorgelegd.

Ook KNVB, NOC*NSF en ISR op de hoogte gesteld

Naast Ajax zijn ook de KNVB, sportkoepel NOC*NSF en het Instituut Sportrechtspraak (ISR) op de hoogte van de zaak. De vrouw die de klacht bij Ajax indiende, deed namelijk ook anoniem haar beklag bij deze instanties.

Het ISR verklaarde de klacht na een vooronderzoek niet-ontvankelijk, omdat er geen verband zou bestaan tussen de melding en de sport. De vrouw ging hier vergeefs tegen in beroep.

Bogarde werd in juli 2020 van de trainersstaf van Jong Ajax overgeheveld naar het eerste elftal. Als speler kwam hij tussen 1994 en 1997 uit voor de Amsterdamse club, waarna hij ook bij AC Milan, FC Barcelona en Chelsea onder contract stond.