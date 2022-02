Twee bronzen Benin-beelden zijn zaterdag door Britse universiteiten teruggegeven aan een paleis in Nigeria. De beelden waren meer dan een eeuw geleden gestolen door Britse troepen.

De bronzen Benin-beelden waren gestolen uit het koninkrijk van Benin, in het huidige zuidwesten van Nigeria, en naar Europa gebracht. Ze behoren tot het belangrijkste erfgoed van Afrika. Volgens het British Museum zijn de beelden in de zestiende eeuw gemaakt.

Tijdens een ceremonie ter gelegenheid van de terugkeer van de twee beelden zei woordvoerder Charles Edosomwan van het Oba-paleis in Benin City dat sommige bronzen beelden tot in Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Japan werden bewaard.

"Het is niet alleen kunst, maar het zijn voorwerpen die het belang van onze spiritualiteit onderstrepen", zei Edosomwan in een interview rond de ceremonie, die werd bijgewoond door traditionele leiders.

De twee beelden werden teruggegeven door de universiteiten van Aberdeen en Cambridge in het Verenigd Koninkrijk. De teruggave is een nieuwe mijlpaal in de jarenlange strijd van Afrikaanse landen om geroofde werken terug te krijgen. Tal van Europese instellingen zijn als gevolg van het kolonialisme nog altijd in het bezit van deze werken.

Franse kunsthistorici schatten dat zo'n 90 procent van het culturele erfgoed van Afrika zich in Europa bevindt. Het Musée du quai Branly-Jacques Chirac in Parijs alleen al heeft ongeveer 70.000 Afrikaanse objecten, het British Museum in Londen nog tienduizenden meer.