Vroeg in de ochtend op zondag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt 9 of 10 graden als de wind 's middags weer toeneemt. In de kustprovincies zullen zware windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur voorkomen, in de avond enige tijd van 90 tot 110 kilometer per uur. Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor zware windstoten in het hele land.

Ook landinwaarts is zijn er windvlagen. Hierbij trekken actieve buien over, soms met hagel.

In de nacht van zondag op maandag is er een bui mogelijk bij een minimumtemperatuur van zo'n 3 graden. Morgen is het in de ochtend nog droog, 's middags zijn er vaker buien en waait het opnieuw flink. Het wordt 7 tot 9 graden.

