De politie in de Canadese hoofdstad Ottawa heeft zaterdag het gebied bij het parlement schoongeveegd waar al weken wordt gedemonstreerd. Nadat vrijdag al meer dan honderd arrestaties werden verricht, zetten agenten zaterdag onder meer pepperspray en flitsgranaten in om een einde te maken aan het 'vrijheidskonvooi'. In twee dagen zijn 170 mensen aangehouden, heeft de politie bekendgemaakt.

Enkele vrachtwagens die al weken voor het parlement stonden geparkeerd, reden weg toen de politie dichterbij kwam. Van sommige voertuigen sloeg de politie de ruiten in om aanhoudingen te kunnen verrichten. Inmiddels zijn ambtenaren bezig met het opruimen en wegspelen van achtergelaten voertuigen. Op andere plekken in de stad zijn de betogers nog aanwezig.

"We zijn ons ervan bewust dat demonstranten die het parlementsgebied verlaten zich naar omliggende wijken verplaatsen", zei politiechef Steve Bell in een boodschap aan de inwoners van Ottawa. "We gaan nergens heen voordat jullie je straten terug hebben." Na het vallen van de avond stuurde de politie een bericht via Twitter met de tekst: "kom uit de kou en stop met verdere onwettige activiteiten" of riskeer arrestatie.

De politie heeft de betogers herhaaldelijk opgeroepen te vertrekken, anders zouden ze gearresteerd worden. De groep demonstranten was zaterdagochtend volgens de Canadese omroep CBC al aanzienlijk kleiner dan vrijdag.

Sinds vrijdag nam de politie bijna veertig voertuigen in beslag. Rond de belangrijkste protestplek had de politie zo'n honderd controleposten opgesteld om te voorkomen dat meer mensen zich bij de demonstratie zouden voegen.

Vanwege de onrust schrapte het Canadese parlement vrijdag een zitting waarbij de noodwet zou worden besproken die premier Justin Trudeau maandag heeft geactiveerd om autoriteiten uitgebreide bevoegdheden te geven tegen de betogers. Zaterdag kwam het parlement weer bijeen.

Het 'vrijheidskonvooi' in Ottawa begon weken geleden als actie tegen de vaccinatieplicht om de grens met de VS te passeren. Dat werd uiteindelijk een protest tegen alle beperkingen die uit naam van de volksgezondheid zijn opgelegd.