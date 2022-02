Oekraïne zal niet reageren op provocaties van Rusland, maar zal zich wel verdedigen tegen Russische agressie. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdag tegen de G7 op een veiligheidsconferentie in München.

De afgelopen dagen neemt het geweld in het oosten van Oekraïne toe. Pro-Russische separatisten lijken zich daar voor te bereiden op een inval. Persbureau AP maakte melding van een autobom die is afgegaan en meerdere beschietingen in de afgelopen dagen. Persbureau Reuters meldde zaterdag dat er meerdere explosies te horen zijn in de stad Donetsk.

De Amerikaanse president Joe Biden zei vrijdag ervan overtuigd te zijn dat de Russische president Vladimir Poetin heeft besloten Oekraïne binnen te vallen. En na overleg op een veiligheidsconferentie in München kwam de G7 met een verklaring waarin stond dat ze de militaire activiteit langs de Oekraïense grens niet zien afnemen.

Beleid van verzoening

Maar in München liet de Oekraïense president Zelensky weten dat Oekraïners "niet in paniek raken, we willen doorgaans met ons dagelijks leven" en dat het land niet van plan is te reageren op Russische provocaties in het oosten van Oekraïne. Maar mocht het tot een invasie komen, dan zal Oekraïne zich wel verdedigen, zei Zelensky.

De Oekraïense president beschuldigde westerse wereldleiders ervan een beleid van verzoening te voeren. Hij eiste nieuwe veiligheidsgaranties voor Oekraïne. De buitenlandministers van de G7 riepen in hun verklaring op tot overleg met Moskou om tot een diplomatieke oplossing te komen. Recentelijk lieten verschillende wereldleiders eenzelfde geluid horen.

'Grootste oorlog in Europa sinds 1945'

Na een ontmoeting met de Oekraïense president in München zei de Britse premier Boris Johnson in een interview met de BBC dat er aanwijzingen zijn dat Rusland "de grootste oorlog in Europa sinds 1945" plant. "Alle tekenen zijn er dat het plan in zekere zin al is begonnen."

Volgens de inlichtingendiensten is Rusland van plan Oekraïne vanuit verschillende richtingen binnen te vallen en de hoofdstad Kiev te omsingelen, aldus de Britse premier. Johnson is bang dat de invasie vele mensenlevens zal kosten.