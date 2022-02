Na een droge start van de dag neemt de bewolking weer toe en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daarbij neemt de wind later op de dag ook weer in kracht toe.

Wil je dit weekend naar buiten, dan is zaterdagochtend de beste optie. In de middag gaat het weer regenen. Maar ga niet wandelen in het bos, daar is het gevaarlijk door de storm van vrijdag. Takken kunnen afbreken en bomen kunnen op omvallen staan.

Langs de kust van Zeeland en Zuid-Holland kan het 's middags met windkracht 8 stormachtig worden. Landinwaarts is de matige tot krachtige wind ook goed voelbaar. Het wordt zo'n 7 tot 8 graden.

's Avonds trekt de regen geleidelijk weg naar het oosten en het klaart op. Tijdens de nacht naar zondag gaat het minder hard waaien.

