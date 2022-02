6,3 miljoen buitenlandse toeristen hebben afgelopen jaar in Nederland overnacht, bijvoorbeeld in een hotel of op een camping. Dat is nóg minder dan in het eerste coronajaar, toen ook al sprake was van een daling. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral Duitsers, die de grootste groep vormen, wisten ons land minder goed te vinden. De oosterburen kwamen vorig jaar 2,5 miljoen keer slapen in Nederland. Dat is 24 procent minder dan het jaar ervoor en zelfs 60 procent minder dan in 2019, toen van de coronapandemie nog geen sprake was. Ook het aantal Britten daalde vorig jaar flink, terwijl het aantal Belgen min of meer gelijk bleef.

Veel buitenlandse toeristen bleven dus weg, maar daar stond tegenover dat Nederlanders afgelopen jaar juist vaker op vakantie gingen in eigen land. Ze boekten maar liefst 25,7 miljoen overnachtingen binnen de landsgrenzen. Dat is 28 procent meer dan het jaar ervoor en ongeveer evenveel als in 2019.

Met de stijging van het binnenlandse toerisme is het wegblijven van buitenlanders vorig jaar ruimschoots goedgemaakt. In totaal boekten Nederlanders en buitenlanders vorig jaar samen 32 miljoen overnachtingen in ons land. Dat is 17 procent meer dan het jaar ervoor. Vooral Zeeland zag veel toeristen terugkomen.

Vergeleken met het laatste pre-coronajaar is het aantal overnachtingen nog altijd flink kleiner. Voor de toerismesector is het sowieso van belang dat de buitenlandse toerist Nederland snel weer weet te vinden. Buitenlanders geven op vakantie in Nederland vaak meer uit dan de binnenlandse toerist.