Vrijdagmiddag en -avond trekt storm Eunice over Nederland. Dit kan aan de kust leiden tot (zeer) zware storm, windkracht 10 en mogelijk windkracht 11, in de rest van Nederland tot windkracht 10.

In de ochtend is het bewolkt en er valt af en toe wat regen. De wind neemt in kracht toe en aan het eind van de ochtend waait het vrij krachtig tot krachtig boven land en hard tot stormachtig aan zee en in het Waddengebied.

's Middags trekken enkele flinke buien over het land. De temperatuur loopt op naar 10 graden in het noorden en naar 13 in het zuiden. De zuidwestenwind neemt in kracht toe en wordt krachtig tot hard boven land en stormachtig in de kustprovincies (windkracht 9). In de namiddag kan dit oplopen tot windkracht 10.

In de avond staat er in het Waddengebied en de kustprovincies een zware tot mogelijk zeer zware zuidwesterstorm, windkracht 10 tot 11 met mogelijk windstoten van 130 tot 140 km/uur. In de rest van het land waait het vrij krachtig tot hard, met zware windstoten van 75 tot 90 km/uur.

