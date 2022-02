Bewolking overheerst en verspreid vallen enkele hevige buien, in het noorden soms met onweer of hagel. Daarbij is er kans op zeer zware windstoten van ruim 100 km/uur door storm Dudley. Het KNMI heeft code geel uitgegeven.

Overdag blijft het onstuimig met vooral aan de noordkust kans op storm. Later in de middag neemt de wind af. Het wordt 9 of 10 graden. Het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en een enkele bui.

