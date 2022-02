Het dodental door zware regen en aardverschuivingen in de Braziliaanse stad Petrópolis is gestegen naar 78. In de stad dicht bij Rio de Janeiro viel in drie uur tijd bijna net zoveel regen als er in heel januari was gevallen. Ruim 180 hulpverleners en 400 militairen zijn uitgerukt naar de stad met 300.000 inwoners.

Reddingswerkers zoeken met helikopters, graafgereedschap en honden naar overlevenden. Het is onbekend hoeveel mensen vermist zijn. Het stadsbestuur van Pétropolis heeft drie dagen van rouw afgekondigd.

Ongeveer tachtig woningen zijn getroffen door modderstromen. Zo'n driehonderd mensen worden nog opgevangen in scholen en andere opvanglocaties. Liefdadigheidsorganisaties zamelen onder meer kleding en voedsel in voor gedupeerden.

In de afgelopen maanden zijn al tientallen mensen om het leven gekomen door noodweer in meerdere Braziliaanse deelstaten. Bij een storm in de bergen rond Rio de Janeiro in 2011 kwamen meer dan negenhonderd mensen om het leven. Dit wordt beschouwd als de ergste stormramp in de geschiedenis van het land. Ook toen werd Petrópolis getroffen.