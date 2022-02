Vanaf 1 maart kan iedereen, of je nu werkt of niet, een aanvraag indienen voor maximaal 1.000 euro voor het volgen van een training, cursus of opleiding. Die opleiding moet wel een erkende zijn. Voor het aanvragen van de tegemoetkoming komt op 1 maart een speciale site in de lucht, laat een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten.

Jaarlijks komt 218 miljoen euro beschikbaar voor de tegemoetkoming. "Hoeveel mensen daarmee geholpen kunnen worden, hangt af van de hoogte van de bedragen die worden aangevraagd", aldus de woordvoerder.

Het ministerie gaat ervan uit dat zo'n 300.000 mensen geholpen kunnen worden. Het bedrag wordt overgemaakt door het UWV aan het instituut waar de opleiding wordt gevolgd.

Het zogenoemde STAP-budget komt in de plaats van de belastingaftrek voor scholing. Die regeling miste volgens het ministerie haar doel. "De fiscale aftrek kende een aantal drempels, waardoor er slechts beperkt gebruik van werd gemaakt." Geld voor een opleiding terugvragen via de Belastingdienst is voor veel mensen ingewikkeld.

"En de eigen bijdrage is vooraf onduidelijk, omdat die afhangt van de hoogte van het inkomen", verklaart het ministerie. Ook kun je dan pas achteraf je geld krijgen. "De kosten moeten dan worden voorgeschoten en dat is met name voor mensen met een lager inkomen ook een drempel."

De woordvoerder van het ministerie benadrukt dat de tegemoetkoming echt voor iedereen bedoeld is. "Werkenden en niet-werkenden, maar wel in relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt." Dat houdt onder andere in dat je leeftijd tussen de achttien jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd zit. Ook moet je EU-burger zijn of de partner van iemand die dat is.

Wie al studiekosten ergens anders kan declareren, bijvoorbeeld bij de werkgever, kan voor het bedrag dat daarna overblijft een verzoek indienen bij het nieuwe loket.