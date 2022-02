Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen is in 2021 uitgekomen op 74.000. Dat is het grootste aantal in meer dan tien jaar, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Zuid-Holland werden met ruim 19.000 de meeste vergunningen verleend. Het dieptepunt in het aantal vergunde nieuwbouwwoningen werd bereikt in 2013, toen voor slechts 27.000 huizen een vergunning werd afgegeven. Daarna nam het aantal vergunningen toe. In de periode 2017-2021 lag dit aantal gemiddeld rond de 68.000 per jaar.

Dat is nog altijd minder dan in de periode van voor de kredietcrisis van 2008. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80.000 nieuwbouwwoningen een vergunning verleend.

De totale bouwkosten van de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen waarvoor een vergunning is afgegeven, stegen afgelopen jaar met ruim 12 procent tot ruim 22 miljard euro. Vanaf 2012, de start van de huidige meting, zijn de totale bouwkosten niet eerder zo hoog geweest.

De omzet van de bouw is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 11 procent gestegen. Dat is de hoogste groei in een kwartaal sinds het begin van de coronacrisis. Voor heel 2021 kwam de omzet 8,2 procent hoger uit dan een jaar eerder.