Woensdag belooft een zachte dag te worden. De temperatuur loopt lokaal zelfs op tot rond de 14 graden. Er is veel wind vandaag, vooral in de avond. Aan zee kan het tot storm komen en in flinke delen van het land zijn zeer zware windstoten van ruim 100 km/uur mogelijk.

Woensdag begint regenachtig. In de loop van de ochtend wordt het droger en de zon kan zich ook nog even laten zien.

's Middag is het droog met vooral in het noordwesten kans op zon. In de loop van de middag neemt de wind toe tot matig in het binnenland en krachtig tot hard langs de kust.

Aan de einde van de dag neemt de regenkans toe. Ook de wind neemt toe. In de loop van de avond is er kans op zuidwesterstorm. In de kustprovincies is kans op zeer zware windstoten van ruim 100 km/uur. Ook in het binnenland is het onstuimig met zware windstoten tot zo’n 90 km/uur. De temperatuur daalt naar een graad of 7.

