Vanavond vindt opnieuw een coronapersconferentie plaats. Er wordt een breed scala aan versoepelingen verwacht en de meeste maatregelen worden waarschijnlijk opgeheven. Heb jij nu al vragen over de persconferentie? Stel ze op ons reactieplatform NUjij en wie weet nemen we jouw vraag mee naar de persconferentie of beantwoorden we deze achteraf zelf.

