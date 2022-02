Het bestuur en de Raad van Toezicht van Kanjer Wens Nederland zouden hebben besloten de stichting te ontbinden nadat bekend werd dat de 54-jarige oud-directeur verdacht wordt van ontucht met minderjarige jongens. Dat schrijft Omroep Flevoland na het inzien van een mail aan vrijwilligers van de stichting.

"Door de harde veroordeling vanuit de maatschappij hebben wij er heel weinig vertrouwen in dat Kanjer Wens Nederland ooit weer dat gaat worden wat het nu is", staat er volgens Omroep Flevoland in de mail.

Vorige week werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) de man verdenkt van ontucht met twee en mogelijk die minderjarige jongens. Daarna heeft het OM meer meldingen van ontucht binnengekregen over de oud-directeur van stichting Kanjer Wens Nederland, een organisatie die dagjes uit organiseert voor chronisch of ernstig zieke kinderen. Voordat hij bij de stichting werkte zou hij nog een minderjarige jongen hebben misbruikt. Het OM onderzoekt nu samen met de politie of de nieuwe meldingen tot meer verdenkingen tegen de man gaan leiden.

Oud-directeur mocht voor stichting blijven werken

Na zijn aanhouding in juni 2021 werd de man voorwaardelijk vrijgelaten. Het bestuur en de Raad van Toezicht zouden in de mail hebben geschreven dat de oud-directeur daarna werd ontheven als directeur, maar wel in een andere functie als Operationeel Manager voor de stichting mocht blijven werken, schrijft Omroep Flevoland. Volgens het OM schond de man daarmee echter de voorwaarde dat hij niet met kinderen mocht werken. Hij is daarom een paar dagen geleden opnieuw gearresteerd.

Stichting Kanjer Wens Nederland schreef eerder in een verklaring op de website dat na de bekendwording van het onderzoek door het OM meteen maatregelen zijn getroffen in overleg met de officiële instanties. "Als Raad van Toezicht en bestuur vertrouwen wij op een eerlijke rechtsgang en is iemand onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Helaas heeft de publiciteit van vandaag ons genoodzaakt om alle activiteiten van onze stichting vooralsnog te staken."