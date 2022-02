Komende week wordt het wisselvallig weer. Maandag schijnt de zon af en toe, maar vooral in de middag trekken er ook buien over het land.

De staat een matige en aan zee soms krachtige zuidenwind. De temperatuur ligt rond de 11 graden.

In de nacht van maandag op dinsdag is het rustiger met opklaringen. In het binnenland koelt het dan af tot ongeveer 2 graden.

Dinsdag begint de dag droog met wat zon. In de middag wordt het vanuit het noordwesten bewolkt. Later volgt regen.

