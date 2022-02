Landinwaarts kan het zondagochtend vroeg licht vriezen, verder zijn er brede opklaringen. In het noordwesten is de bewolking tijdelijk dikker en op de Wadden kan er een spat regen vallen.

Overdag is het in het zuiden en oosten opnieuw vrij zonnig en daar kan het 10 graden worden. Elders wordt het langzaam bewolkter, maar tot de avond blijft het droog.

Aan zee en in het noorden komen de maxima rond 7 graden uit. De zuidenwind neemt geleidelijk in kracht toe en is aan zee later op de dag af en toe krachtig (windkracht 6).

