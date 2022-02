Vooral in het noorden begint vrijdag onstuimig met veel wind en enkele buien. In de loop van de dag gaat het minder hard waaien.

In het hele land wordt het in de middag droog en is er veel ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 7 graden. De wind neemt duidelijk af.

's Avonds koelt het flink af en in de nacht van vrijdag op zaterdag kan de temperatuur op veel plaatsen tot net onder het vriespunt komen.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.