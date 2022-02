Donderdag is het eerst regenachtig, maar later wordt het op steeds meer plaatsen droog. De zon kan zich vooral in het noorden laten zien.

In het zuidoosten blijft het grijs en er valt af en toe (mot)regen. Het wordt zo'n 7 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het westen. In de avond wordt het ook in het zuidoosten droog.

In de nacht naar vrijdag kan er vooral in het noorden een bui vallen. De temperatuur daalt in het binnenland tot een paar graden boven nul, terwijl het regionaal zelfs een beetje kan vriezen.