De Chinese tennisster Peng Shuai heeft ontkend dat ze ooit verdwenen is geweest nadat ze de voormalig Chinese oud-vicepremier Zhang Gaoli beschuldigde van seksueel misbruik. In een interview met de Franse sportkrant L'Équipe zegt ze dat de geruchtmakende zaak berust op "een groot misverstand".

Van de 36-jarige Peng werd drie weken lang niets vernomen nadat ze in november vorig jaar in een bericht op het Chinese medium Weibo meldde dat ze het slachtoffer was geworden van seksueel misbruik door de Chinese oud-vicepremier.

"Ik ben nooit verdwenen geweest", zegt ze nu in gesprek met L'Équipe, wat haar eerste grote interview met een onafhankelijk internationaal medium is. De krant moest van tevoren vragen indienen en een official van het Chinees olympisch comité vertaalde de antwoorden van Peng uit het Chinees. De krant publiceerde de vertaalde opmerkingen letterlijk, wat een voorwaarde van China was.

"Iedereen kon me zien", aldus Peng, die in het interview aankondigt dat ze stopt als proftennisster. "Er hebben heel veel mensen, onder wie vrienden en mensen van het IOC, berichten naar mij gestuurd. Het was onmogelijk om zoveel berichten te beantwoorden. Maar ik heb altijd in contact gestaan met mijn vrienden. Ik sprak met hem hen en beantwoordde hun mailtjes. Ik heb ook een gesprek met de WTA gehad. Ik snap niet waarom het nieuws verspreid was dat ik was verdwenen."

De internationale sportwereld maakte zich grote zorgen over het welzijn van Peng nadat haar bericht op Weibo snel verdween en er amper wat naar buiten kwam over haar situatie. Tennisbond WTA en het internationaal olympisch comité (IOC) uitten grote druk op de Chinese overheid om meer te weten te komen over de situatie van de Chinese tennisster.

Een maand later gaf ze voor het eerst een interview aan een Chinees medium in Singapore, waarin ze alle beschuldigingen ontkende. Dat doet ze tegen L'Équipe opnieuw. "Seksueel misbruik? Ik heb nooit gezegd dat ik door iemand seksueel misbruikt ben. Dit bericht heeft tot een één groot misverstand in de hele wereld geleid. Mijn wens is dat de betekenis van het bericht niet langer uit zijn verband wordt gerukt."

Toeschouwers op de Australian Open toonden hun bezorgdheid over het welzijn van Peng Shuai. Toeschouwers op de Australian Open toonden hun bezorgdheid over het welzijn van Peng Shuai. Foto: EPA

Peng dineerde met IOC-voorzitter Bach

Peng had afgelopen zaterdag in Peking een diner met IOC-voorzitter Thomas Bach en IOC-lid Kirsty Coventry. In de Chinese hoofdstad worden momenteel de Olympische Winterspelen gehouden. "Het was een prettig gesprek", aldus Peng.

Volgens het IOC beloofde Peng tijdens de ontmoeting dat ze wedstrijden gaat bezoeken tijdens de Winterspelen. Later op de zaterdag bezocht ze met Coventry de wedstrijd tussen China en Noorwegen in het gemengde curling.

Ze ging bovendien in op de uitnodiging van het IOC om het IOC-kantoor in het Zwitserse Lausanne te bezoeken. "Alle drie waren ze het erover eens dat verdere communicatie over de inhoud van het gesprek discreet moest blijven", aldus het IOC in een verklaring.

Het IOC kon niet zeggen of Peng vrij was om te praten tijdens de ontmoeting. "Het is niet aan ons om daarover te oordelen", zei IOC-woordvoerder Mark Adams maandag op een persconferentie met internationale media.