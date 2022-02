In Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.20 uur een man gewond geraakt door een explosie in een woning. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. Het slachtoffer was volgens de politie niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er een explosief naar binnen gegooid, maar het kan ook zijn dat de explosie in de woning zelf is ontstaan.

De ontploffing gebeurde in een woning aan het Piet Paaltjensplein. Er ontstond geen brand, maar uit voorzorg werden omliggende woningen ontruimd. De politie roept getuigen en mensen die camerabeelden hebben van het incident op zich te melden.

In de wijk daarnaast vond rond dezelfde tijd een schietincident plaats. Niemand raakte gewond, laat de politie weten. De muur en ruit van een woning werden geraakt en de politie heeft ter plaatse meerdere kogelhulzen gevonden.

Op zaterdagochtend vond er ook al een explosie plaats aan de Jan Luykensstraat, bij het Piet Paaltjensplein. Er werd een zwaar explosief door de ruit van een pand, waar op werkdagen op kleine schaal kinderen worden opgevangen, gegooid. Rond 4.00 uur ontplofte het explosief. Niemand raakte gewond, maar er was wel veel schade.