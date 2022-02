Het is zondag bewolkt en er valt een groot deel van de dag regen. Vanuit het westen waait het vrij krachtig tot hard, met aan zee soms zware windstoten. In de loop van de middag trekt de neerslag weg via het oosten van het land, maar er vallen nog wel een aantal flinke buiten.

Het wordt ongeveer 8 graden. In de nacht van zondag op maandag waait er een voorzichtige wind en vallen enkele winterse buien. De minima liggen dan tussen de 2 en 5 graden.

Maandag overdag wordt het droog. De zon schijnt geregeld en dan wordt het 8 graden.

