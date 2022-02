De vijfjarige kleuter Rayan viel dinsdag in het noorden van Marokko in een ruim 32 meter diepe put. Zaterdagavond rond 21.30 uur Nederlandse tijd wisten reddingswerkers hem eindelijk te bereiken, maar het was helaas te laat. Ondanks de enorme reddingsoperatie bleek Rayan al te zijn overleden.

Dinsdagmiddag viel Rayan in een diepe put in de buurt van zijn dorp Bab Berred in de noordelijke provincie Chefchaouen. De 32 meter diepe schacht waar hij doorheen was gevallen was aan de bovenkant slechts 45 centimeter breed en werd steeds nauwer richting beneden. Reddingswerkers konden daarom niet door het gat afdalen om de vijfjarige kleuter omhoog te halen.

Hulpverleners hebben dagen onafgebroken gewerkt om de jongen te kunnen bevrijden. De reddingsoperatie kreeg veel aandacht. Ook buiten Marokko werden livestreams van de reddingsoperatie gevolgd en werd meegeleefd met de familie.

Er moest heel voorzichtig worden gegraven

Het bleek te riskant om de schacht te verbreden, waardoor vanaf de zijkant van de put een enorm gat werd gegraven om op die manier Rayan te bereiken. Daarvoor werden in eerste instantie vijf graafmachines ingezet. Die moesten heel voorzichtig te werk gaan vanwege het risico op verschuiving of instorting van de grond.

In de regio waarin het dorp Bab Berred ligt, is het in de winter heel koud. Reddingswerkers probeerden Rayan in leven te houden door via een touw water, voedsel en zuurstof bij hem te krijgen. Het is niet duidelijk of hij daarvan gebruik heeft kunnen maken. Ze wisten ook een camera bij de jongen te krijgen om hem in de gaten te houden.

Op vrijdag was het gat 31 meter diep, waarna de reddingswerkers begonnen met het graven van een horizontale tunnel om dichter bij Rayan te komen. Er werden experts in topografische techniek geraadpleegd en grote betonnen buizen gebruikt om de horizontale tunnel te verstevigen.

De reddingsoperatie werd tijdelijk stilgelegd vanwege instortingsgevaar, maar later hervat. Het werk werd bemoeilijkt doordat hulpverleners op een rotsblok waren gestuit en hier omheen moesten graven. Dat zorgde voor een extra vertraging van vijf uur.

De laatste fase

Toen de reddingswerkers slechts 3 meter van Rayan verwijderd waren, besloten ze verder te graven met de hand om te voorkomen dat de zanderige grond zou instorten.

Op zaterdagochtend zei het hoofd van de reddingsmissie, Abdelhadi Temrani, dat het op dat moment niet mogelijk was de toestand van Rayan vast te stellen. "Maar we bidden dat het kind leeft".

Medisch personeel stond klaar om te helpen wanneer Rayan bevrijd zou worden. Ook stond er een helikopter klaar om hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen. Uiteindelijk lukte het op zaterdagavond om Rayan vrij te krijgen. Hij werd met zijn ouders in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek al te zijn overleden.