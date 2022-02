Het online crowdfundingplatform GoFundMe heeft de inzamelingsactie voor de vrachtwagenchauffeurs die al dagen demonstreren in de Canadese hoofdstad Ottawa beëindigd. Volgens het platform is het protest een "bezetting" geworden en schendt de inzamelingsactie daardoor de gebruiksvoorwaarden van de website.

GoFundMe benadrukt dat het protest vreedzaam begon en dat de inzamelingsactie in eerste instantie volgens de regels verliep. Enkele dagen geleden legde GoFundMe de donatiemogelijkheid stil, om te controleren of de inzameling nog voldeed aan de gebruiksvoorwaarden. Inmiddels concludeert het platform dat het protest de voorwaarden rond "de promotie van geweld en intimidatie" schendt.

"We hebben nu bewijs dat de voorheen vreedzame demonstratie een bezetting is geworden en dat er politiemeldingen over geweld en andere onwettige activiteiten zijn", zegt GoFundMe zaterdag tegen BBC News.

Het platform maakt het nog niet opgenomen geld in overleg met de organisatie over naar "geloofwaardige goede doelen". Donoren kunnen tot 19 februari hun geld terugvragen. Lokale media melden dat met de actie al miljoenen Canadese dollars waren opgehaald.

Truckers protesteren tegen vaccinatieplicht

Ruim een week geleden kwamen ruim tweehonderd vrachtwagens en andere voertuigen aan in Ottawa. Het protest was in eerste instantie gericht tegen de vaccinatieplicht voor chauffeurs die internationale grenzen oversteken. Later richtte het protest zich meer tegen het algehele coronabeleid en premier Justin Trudeau. De meeste betogers zijn vertrokken, maar een deel wil nog niet weg.

De truckers blokkeren het centrum van Ottawa en hun protest wordt volgens de politie "steeds gevaarlijker". Sommige betogers plegen vandalisme of bedreigen journalisten en zorgmedewerkers. De Canadese politie krijgt steeds meer kritiek van inwoners van Ottawa, omdat agenten te weinig zouden doen tegen de demonstranten. Volgens de politie willen nog honderden chauffeurs dit weekend de stad in.