De zon schijnt zaterdag geregeld en het blijft overdag droog. In de middag komt er wat sluierbewolking het land binnen en geleidelijk neemt de bewolking verder toe. De wind komt uit het zuidwesten en met zo'n 8 graden wordt het een zachte dag.

Op de Waddeneilanden staat een krachtige wind (windkracht 7). In het noorden valt tegen de avond de eerste regen.

In de avond breidt een gebied met regen zich steeds verder over het land uit. De wind blijft vooral in de kustgebieden krachtig.

Rond middernacht valt in vrijwel het hele land enige tijd regen. Het koelt nauwelijks af; de temperatuur schommelt rond 6 graden.