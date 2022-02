Supermarktketen Hoogvliet geeft zijn werknemers een bonus boven op hun standaardsalaris als ze zich niet ziek melden. Dat roept vragen op, zeker nu het coronavirus rondgaat en zieke mensen nog meer worden aangemoedigd om thuis te blijven.

Wie bij Hoogvliet winkelt, heeft misschien al gezien dat de winkelketen nieuw personeel zoekt. Op wervingsposters aan de ramen en deuren adverteert het bedrijf onder meer met "een leuke bonus als je niet ziek bent".

Hoogvliet was na meerdere verzoeken nog niet in staat om te reageren, maar de bonus was al lang voor de coronapandemie ingevoerd. Hoe de regeling precies werkt, is niet helemaal duidelijk.

De vakbonden zijn geen voorstander van de maatregel en spreken van "een straf voor wie ziek is". "Een vreemde prikkel is dat: geld krijgen omdat je niet ziek bent. Helemaal in deze tijd", reageert vakbond FNV tegen NU.nl. "En het is ook een prikkel om bij ziekte door te werken, waardoor er achteraf meer of langere uitval is."

'Werknemers blijven misschien langer thuis met dit beleid'

Wettelijk gezien doet Hoogvliet niets verkeerd, bevestigen advocaten. "Het voelt niet helemaal goed omdat het gelinkt wordt aan arbeidsgeschiktheid, maar er staat niets over in de wet, dus is het er ook niet strijdig mee", zegt arbeidsrechtadvocaat Michel Moeijes.

Volgens arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers zijn er meer bedrijven die gebruikmaken van zo'n zogenoemde verzuimbonus. Ze wijst erop dat er wel wat negatieve kanten aan zo'n beleid zitten.

"Het kan bijvoorbeeld als discriminatie gezien worden van wie ziek is. Maar los daarvan kan het er ook voor zorgen dat werknemers langer dan nodig thuisblijven, omdat ze hun bonus toch al kwijt zijn vanaf hun eerste ziektedag", legt ze uit.

Zowel FNV als CNV kent geen andere bedrijven die dit beleid hanteren.

'Beleid mag personeel niet stimuleren om ziek naar het werk te komen'

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) was niet op de hoogte van deze regeling, maar benadrukt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn "voor een goed beleid in het kader van gezond en veilig werken".

"Het is wel belangrijk dat dit zieke mensen niet stimuleert om toch naar hun werk te komen. Dat kan de gezondheid van collega's en klanten schaden. Juist in deze periode is het belangrijk dat werkgevers en werknemers de verdere verspreiding van het coronavirus proberen te voorkomen", meldt een woordvoerder van het ministerie aan NU.nl. Hij voegt daaraan toe dat het beloningsbeleid niet ten koste mag gaan van chronisch zieken of gehandicapten.