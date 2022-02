Roger Schmidt vertrekt na dit seizoen als trainer van PSV. De club wilde door met de Duitser, maar die heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen, zo meldt de Eindhovense club donderdag.

De afgelopen weken voerde de clubleiding gesprekken met Schmidt over contractverlenging. "Het was onze intentie om met Roger verder te gaan, maar hij heeft besloten aan het einde van het seizoen te stoppen", zegt John de Jong, directeur voetbalzaken van PSV donderdag op de website van de club.

Schmidt en PSV strijden in de laatste maanden van dit seizoen op drie fronten. De Eindhovenaren hebben twee punten achterstand op Eredivisie-koploper Ajax, staan in de kwartfinales van de KNVB-beker en volgende maand wacht Maccabi Tel Aviv in de tussenronde van de Conference League.

"We vinden het jammer", vervolgt De Jong over het naderende afscheid van Schmidt. "Maar dit verandert niets aan onze doelstelling om dit seizoen zoveel mogelijk prijzen in de wacht te slepen."

Vreugde bij Noni Madueke en Roger Schmidt na het winnen van de Johan Cruijff Schaal. Vreugde bij Noni Madueke en Roger Schmidt na het winnen van de Johan Cruijff Schaal. Foto: Getty Images

Schmidt zal besluit nog toelichten

Het is nog niet bekend wie Schmidt gaat opvolgen bij PSV. De club heeft door het aangekondigde afscheid de tijd om een nieuwe trainer te zoeken. Eind 2021 liet Jong PSV-coach Ruud van Nistelrooij weten dat hij ooit trainer van de hoofdmacht wil worden, maar hij vindt volgend seizoen nog te vroeg.

Later op de dag zal Schmidt zijn besluit om na dit seizoen te stoppen toelichten. Hij werd de voorbije maanden in verband gebracht met Bundesliga-clubs als Hertha BSC, Eintracht Frankfurt en RB Leipzig, maar hij bleef bij PSV, waar hij in de zomer van 2020 werd aangesteld.

Onder leiding van Schmidt veroverde PSV tot dusver de Johan Cruijff Schaal als enige prijs. De landstitel en KNVB-beker moest de Eindhovense club aan Ajax laten, terwijl de ploeg vorig seizoen in de Europa League niet verder kwam dan de zestiende finales.

Schmidt was eerder trainer van Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen en Beijing Guoan en met de Oostenrijkse club veroverde hij in 2014 de beker en de landstitel.