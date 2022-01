Maandag staat in het teken van de storm Corrie. Het KNMI heeft voor het noordwesten van het land code oranje uitgegeven. Voor de rest van het land geldt code geel. Er kunnen zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur voorkomen.

Het is overwegend bewolkt en er valt geregeld regen. De temperatuur komt op een graad of 7 uit.

In de middag wordt het beter. De wind neemt dan langzaam in kracht af en klaart het van het westen uit op steeds meer plekken op. Vanavond is er in de kustgebieden nog kans op een bui, verder blijft het droog.

