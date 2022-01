Het KNMI heeft voor maandag in Noord-Holland, Friesland en het waddengebied code oranje en voor de rest van Nederland code geel uitgeroepen vanwege de storm Corrie. In het noordwesten van het land worden (zeer) zware windstoten van 90-110 kilometer per uur voorspelt. Boven het IJsselmeer zelfs tot ongeveer 120 kilometer per uur. De ANWB adviseert weggebruikers maandag niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is.

Het hoogtepunt van de storm wordt maandag volgens Weer.nl bereikt tussen 8.00 en 12.00 uur. In die tijd zou het ook tot een officiële storm kunnen komen. In dat geval moet een uur lang minstens windkracht 9 worden gemeten.

In de loop van de ochtend komen ook elders in het land zware windstoten voor. Er valt van tijd tot tijd ook regen. In de middag moet de wind geleidelijk afnemen.

Minder treinen vanwege verwachte overlast

Vanwege de verwachte overlast die storm Corrie zal veroorzaken, heeft ProRail voor maandag een aantal maatregelen getroffen. Zo rijden er tot in de middag op het traject Den Helder-Zaandam maar twee NS-intercity's per uur in plaats van vier. "Zo ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen", aldus de spoorbeheerder.

De spoorbeheerder verwacht de grootste overlast in Noord-Holland. Door de harde wind van Corrie kunnen er bomen of takken op het spoor of op de bovenleiding belanden. Er staan storingsploegen en hulplocomotieven klaar. Treinreizigers moeten rekening houden met uitval en vertraging.

Vluchten geannuleerd en testlocaties gesloten

KLM heeft voor maandag uit voorzorg tachtig retourvluchten geannuleerd, laat een woordvoerder weten. "Vooral de verwachte zware windstoten die storm Corrie met zich meebrengt, zitten ons danig in de weg." Een woordvoerder van luchthaven Schiphol verwacht dat de storm "grote impact" gaat hebben en er "zeker vluchten van en naar Schiphol vertraagd raken of worden geannuleerd".

KLM gaat ervan uit dat het niet bij deze geschrapte vluchten blijft. "Ook moeten mensen rekening houden met vertragingen", aldus de woordvoerder. Passagiers van de geschrapte vluchten worden omgeboekt.

De coronateststraat in Vlissingen blijft maandag dicht vanwege de harde windstoten die worden verwacht. Volgens Omroep Zeeland zit de teststraat in grote witte tenten en wil de GGD voorkomen dat "er gewonden vallen als de tenten door de wind omver worden geblazen".



Ook de teststraat op Rotterdam Airport en de testlocaties in Gorinchem, Zaandam en Albrandswaard blijven maandag uit voorzorg gesloten. In Purmerend sluit de vaccinatielocatie. Mensen die op een van die locaties maandag een afspraak hadden staan voor een coronatest, zijn gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen.

Rijkswaterstaat gaat waarschijnlijk enkele stormvloedkeringen sluiten, om wateroverlast in het achterland te voorkomen. Het gaat vrijwel zeker om de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen. Mogelijk gaan ook de Oosterscheldekering en de Ramspolkering dicht.

Corrie verwijst naar Corrie van Dijk, de eerste vrouwelijke meteoroloog die in 1964 in dienst kwam bij het KNMI.