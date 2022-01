Canadese truckers protesteren sinds zaterdagochtend (lokale tijd) in Ottawa tegen het coronabeleid van de Canadese regering. Vanuit het hele land zijn truckers richting de hoofdstad gekomen. Het protest verloopt tot nu toe geweldloos. De politie onderzoekt wel meerdere meldingen van overlast.

De politie liet eerder weten te vrezen dat er onder de demonstranten ook leden van extreemrechtse groepen zitten die uit zijn op geweld. Minister van Veiligheid Marco Mendicino zei tegenover Canadese media dat sommige demonstranten "overduidelijk extremisme" verspreidden, inclusief oproepen om de regering omver te werpen.

Het stadscentrum van Ottawa staat inmiddels vol met vrachtwagens. Hoeveel truckers er aanwezig zijn bij het zogenoemde 'Vrijheidskonvooi' is niet duidelijk. Autoriteiten hebben moeite met het maken van schattingen omdat demonstranten uit alle hoeken van het land naar de hoofdstad trokken. Er werd verwacht dat er uiteindelijk zo'n 2.700 vrachtwagenchauffeurs zouden aankomen in de hoofdstad. Op een livestream van CTV News was te zien hoe de betogers met Canadese vlaggen zwaaien en met hun vrachtwagens toeteren.

Hoewel het truckersprotest aanvankelijk begon vanwege de voorgenomen vaccinatieplicht en -controle voor vrachtrijders, sloten ook veel mensen zich onderweg aan die het niet eens zijn met het algehele coronabeleid van de regering.

Geen meldingen van geweld, wel veel overlast

Volgens de Canadese nieuwsomroep CBC verloopt het protest tot nu toe vreedzaam. Er zijn bij de politie geen meldingen binnengekomen van geweld.

Wel zorgt het protest voor flink wat overlast. Volgens de burgemeester van Ottawa leiden het aanhoudende getoeter en de verkeershinder bij inwoners tot frustratie. "Je hebt het recht te protesteren, je hebt je protest gehad, ga nu alsjeblieft weg. Onze stad moet terug naar haar normale staat", riep de burgemeester op.

De organisatie heeft de deelnemers nadrukkelijk opgeroepen om geen geweld te gebruiken of extreemrechtse uitingen te verspreiden. Politiekorpsen in Ottawa hebben inwoners gevraagd om dit weekend niet te reizen.

De politie laat weten dat er diverse onderzoeken lopen vanwege het gedrag van sommige aanwezigen, die onder andere agenten zouden hebben bedreigd. Ook werd er gedanst en geplast op historische monumenten zoals het Nationaal Oorlogsmonument.

Een daklozenopvang vlak bij het parlementsgebouw liet weten dat een gebruiker en een bewaker werden aangevallen en dat het personeel lastiggevallen werd door demonstranten die hen onder druk zetten maaltijden te verzorgen. Dat meldt de nieuwsomroep CBC.

44 Canadezen protesteren in centrum van Ottawa tegen coronabeleid

Regering niet van plan maatregelen aan te passen

Sommige betogers zeggen het plein voor het parlementsgebouw in de hoofdstad "enkele weken" te willen bezetten, totdat de regering vertrekt of aan hun eisen tegemoetkomt. Met hun protest willen ze bovendien de toelevering van voedsel en andere goederen frustreren.

Het parlement van Canada komt maandag terug van vakantie. Vooralsnog gaat de normale planning gewoon door.

De Canadese minister van Transport, Omar Alghabra, zei dat de overheid niet van plan is de coronamaatregelen voor vrachtwagenchauffeurs aan te passen. Nieuwe maatregelen, waaronder het verplichten van vaccinatie voor bepaalde industrieën, gaan ook door, aldus de minister. Vrachtwagenchauffeurs die regelmatig de grenzen oversteken, vallen daar ook onder.

Van alle vrachtwagenchauffeurs die regelmatig de grens tussen Canada en de Verenigde Staten oversteken is 90 procent gevaccineerd. Voor de Canadese bevolking ligt dat percentage op 77