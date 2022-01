Het weer klaart zondag redelijk op en het blijft droog. De wind neemt in kracht af, maar blijft sterk.

In de ochtend is het in het Waddengebied zo'n 7 graden en staat er een krachtige wind met kracht 6. Op beschutte plekken in Limburg komt de temperatuur op 2 of 3 graden uit.

Overdag breekt de zon regelmatig door en wordt het 7 of 8 graden. Er blijft een krachtige noordwestenwind staan in het Waddengebied. Landinwaarts is de wind een stuk rustiger.

