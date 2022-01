Het is vrijwel de hele dag bewolkt. Lokaal kan er wat lichte regen of motregen vallen. Het is niet koud met temperaturen van 11-12 graden.

De dag begint grijs en bewolkt, maar in de ochtend is het droog. Er staat een zuidwestenwind die matig tot (vrij) krachtig is.

In de middag kan de zon zich af en toe laten zien, maar over het algemeen blijft de bewolking overheersen. Er kan in het zuidoosten af en toe licht wat lichte regen vallen.

De westenwind neemt verder in kracht toe en is met windkracht 5-6 vrij krachtig boven land tot krachtig met windkracht 8 in het Waddengebied.

's Avonds neemt de wind in kracht af en de temperatuur daalt naar 3-5 graden.