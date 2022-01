Vrijdag is het overdag droog en vooral in de ochtend kan de zon zich laten zien. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 8 graden.

In het zuiden van het land kan plaatselijk mist voorkomen. De wind is zwak tot matig en waait uit het westen tot zuidwesten.

In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft wel droog en de temperatuur loopt op tot rond 8 graden. De (zuid)westenwind is matig van kracht.

Later op de avond neemt de kans op wat (mot)regen toe. De minima liggen tussen 4 en 7 graden.