De dag begint met wolken en van noord naar zuid trekt een regengebied over het land.

Maar achter de wolken schijnt de zon en die laat zich in de loop van de dag regelmatig zien, eerst vooral in het noorden en westen van het land, maar later ook in het midden en oosten.

De middagtemperatuur is met 7 tot 9 graden vrij mild voor de tijd van het jaar. Er staat wel een stevige wind uit het westen die aan zee een krahct van 6 tot 7 bereikt.

In de avond wordt het rustiger. Vrijdag blijft het droog met wat zon en dan wordt het 7 of 8 graden.