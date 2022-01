De Amerikaanse regering van president Joe Biden overweegt duizenden troepen en militaire schepen en vliegtuigen naar NAVO-lidstaten in Oost-Europa te sturen, meldt The New York Times. Het zou in eerste instantie om 1.000 tot 5.000 troepen gaan, met de mogelijkheid dat aantal te vertienvoudigen als de situatie verslechtert. Biden is niet van plan troepen naar Oekraïne zelf te sturen, aldus de krant.

Tot nu toe was de Amerikaanse president terughoudend om het Amerikaanse leger in te zetten in de situatie rond Oekraïne, uit angst dat Rusland de aanwezigheid van Amerikaanse troepen als provocatie zou zien. Biden zal volgens de krant binnen enkele dagen een beslissing nemen over de uitzending van troepen.

Waar ruziën de VS en Rusland over?

De spanning tussen Rusland en het Westen is opgelopen door de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Er zijn de afgelopen tijd veel meer militairen met apparatuur naar het grensgebied gestuurd.

De NAVO vreest dat Rusland overweegt Oekraïne binnen te vallen. In 2014 annexeerde Rusland al de Krim, een schiereiland in het zuiden van Oekraïne.

De Russen zeggen zich bedreigd te voelen als het NAVO-grondgebied tot aan de Russische grens komt. Dat zou gebeuren indien Oekraïne toetreedt tot de NAVO, maar daar zijn geen concrete plannen voor.

Toegenomen dreiging

Eerder op zondag heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken familieleden van diplomatiek personeel op de ambassade in Kiev opgedragen uit Oekraïne te vertrekken. Ook gaf het ministerie een negatief reisadvies uit voor het land, vanwege "toegenomen dreiging van een Russische invasie" en COVID-19. Het ministerie adviseert ook Amerikaanse burgers in Oekraïne te vertrekken.

"Er zijn berichten dat Rusland van plan is significante militaire actie te ondernemen tegen Oekraïne", staat in de aankondiging van het ministerie. Vooral langs de Krim, het oosten van het land en langs de grens zijn "de veiligheidsomstandigheden onvoorspelbaar en kunnen snel verslechteren."

De VS voegden daar later op zondag een negatief reisadvies voor Rusland aan toe. De VS ontraden Amerikanen met klem om over land van Rusland naar Oekraïne te reizen vanwege de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. "Bovendien bestaat er in heel Rusland de kans dat buitenlanders worden lastiggevallen, inclusief het opleggen van regels die specifiek op buitenlanders gericht zijn", staat er in het bericht van het ministerie.