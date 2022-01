Eerder zagen we het al bij de aankoop van beschermende kleding, mondkapjes en vaccins. Maar rijke landen werken ook ongelijkheid in de hand door buitenlands verpleegpersoneel aan te trekken om de omikrongolf op te vangen in ziekenhuizen. Dat zegt de International Council of Nurses (ICN), een federatie die 130 nationale verpleegorganisaties en 27 miljoen verpleegkundigen vertegenwoordigt, in een nieuw rapport.

Door de omikrongolf hebben ziekenhuizen met ongekende uitval van verpleegpersoneel te maken, meer dan ooit tevoren in de pandemie, zegt Howard Catton, CEO van ICN.

"We hebben op plekken als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten absoluut een toename van internationale werving [van verpleegpersoneel] gezien. Ik vrees dat deze 'snelle oplossing' vergelijkbaar is met wat we zagen met de beschermende kleding en vaccins, waarbij rijke landen hun economische macht gebruikten om groots in te kopen en te hamsteren. Als ze dat doen met verpleegpersoneel maakt dat de ongelijkheid alleen maar erger."

De rijke landen halen verpleegpersoneel uit landen als Nigeria of het Caribisch gebied met de belofte van hogere salarissen en een gestroomlijnde immigratieprocedure. "Het komt erop neer dat rijke landen de kosten van het opleiden van nieuw verpleegpersoneel en gezondheidswerkers afwentelen [op armere landen]", aldus Catton.

Al voor de uitbraak van de pandemie in 2020 was er wereldwijd een tekort van 6 miljoen verpleegkundigen. Volgens data van ICN was 90 procent van dat tekort in lage- en middeninkomenslanden.

Vaccinatieongelijkheid

Eerder waarschuwde WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus voor de wereldwijde ongelijke verdeling van vaccins. Hoewel de coronavaccins op topsnelheid geproduceerd werden, verloopt de wereldwijde verdeling van vaccins een stuk langzamer, aldus de website van de WHO. Rijke landen zijn veel verder met het vaccineren van hun bevolking, dan arme landen. Als de vaccins eerlijker verdeeld waren over de wereld, zouden er genoeg vaccins zijn geweest voor al het zorgpersoneel en alle ouderen.

