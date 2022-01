Een groot deel van de zondag is het bewolkt. In de ochtend is het regionaal mistig. Maar het blijft wel overal droog. In het westen kan 's middags de zon even doorbreken.

Het wordt maximaal zo'n 7 graden. In de nacht van zondag op maandag breiden opklaringen uit waardoor opnieuw mist ontstaat. Het koelt hierbij flink af en op de meeste plaatsen gaat het licht vriezen.

Maandag overdag is het opnieuw bewolkt met 6 tot 8 graden. De zon maakt echter wel iets meer kans om door de bewolking heen te komen.

