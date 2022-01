De Haagse band DI-RECT heeft de Popprijs 2021 gewonnen. De bandleden kregen de prijs zaterdagavond tijdens de digitale editie van het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. De prijs bestaat uit een cheque van 10.000 euro en een beeld van kunstenaar Theo Mackaay.

"Met het toekennen van de Popprijs 2021 bekroont de jury een band die zichzelf al meermaals opnieuw heeft uitgevonden en die ook in 2021 een enorm doorzettingsvermogen heeft geëtaleerd", schrijft de organisatie achter de popprijs in een verklaring.

De jury prijst de band bovendien om zijn creativiteit in tijden waarin het voor artiesten niet makkelijk was. "De jury is onder de indruk van de kunst om in mogelijkheden te denken en niet in problemen", staat in het juryrapport. Het nummer Soldier On, dat DI-RECT in 2020 uitbracht, is volgens de jury "hét anthem van de coronapandemie" geworden.

De bandleden werden in hun studio in Den Haag verrast met de prijs. "Dit is wel heel mooi na ruim twintig jaar", zei bassist Bas van Wageningen in een eerste reactie. Gitarist Spike van Zoest zei dat de band het al weleens over de prijs had gehad. "We zijn al wel een tijd onderweg met de band, maar dachten: misschien zijn we er nog niet, daar, als je kijkt naar het lijstje artiesten dat hem al eens heeft gewonnen. Maar we hebben de afgelopen tijd ook niet stilgezeten."

De Popprijs werd voor de 35e keer uitgereikt en gaat normaal gesproken jaarlijks naar de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage leverde aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar werd de prijs wegens de coronacrisis niet uitgereikt. In de jaren daarvoor wonnen onder anderen Ronnie Flex, Kensington, Martin Garrix, Caro Emerald en De Dijk de felbegeerde prijs.