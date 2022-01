De vermiste vierjarige Dean uit België is dood aangetroffen op een locatie in de provincie Zeeland, meldt de politie maandagavond via Twitter. Hoewel het lichaam nog niet officieel is geïdentificeerd, gaat de politie ervan uit dat het om de Belgische kleuter gaat.

Voor het jongetje was maandag een Amber Alert uitgegeven. Een Belgische man werd in de middag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing.

De politie meldt dat in de nabijheid van Deltapark Neeltje Jans in Vrouwenpolder een lichaam van een kind is gevonden. De politie houdt er sterk rekening mee dat het om het jongetje gaat.

De man vertrok vorige week woensdag met het kind. Volgens Belgische media was het kind niet van de man zelf, maar van een bevriend koppel. De moeder deed bij VTM Nieuws een oproep om haar zoontje weer thuis te brengen. Het Laatste Nieuws en De Morgen melden dat de man af en toe op het kind paste.

Volgens De Morgen had de man in België ruzie gehad met zijn vriendin, die ook bevriend was met de moeder. Daarna zou hij het kind meegenomen hebben naar Antwerpen.

Verdachte werd eerder veroordeeld voor dodelijke mishandeling

Belgische media melden dat de verdachte Dave D.K. heet. Hij heeft in 2008 een tweejarig jongetje dusdanig mishandeld dat het kind om het leven kwam.

D.K. kreeg daarvoor door een Belgische rechter een celstraf van tien jaar opgelegd. "De betrokkene heeft zijn straf uitgezeten en de straf kende zijn einde in december 2018", meldt het Oost-Vlaamse parket aan persbureau Belga.

De moeder van het vermiste jongetje verklaarde volgens De Morgen dat ze wist dat D.K. in de gevangenis had gezeten, maar niet voor welke feiten. Ze zou het kind anders nooit aan de man hebben toevertrouwd.