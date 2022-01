Vooral in het westen schijnt vandaag regelmatig de zon. Landinwaarts is het vrij bewolkt en kan er lokaal regen vallen. Het wordt 9 graden daar waar de zon schijnt, op andere plekken een graad of 7.

De wind waait uit het westen tot noordwesten en is boven land 2 tot 4 Bft, aan zee vaak 5 of 6 Bft.

Komende nacht koelt het af tot dicht bij nul en wordt het wederom mistig.

De dinsdag verloopt in veel regio's bewolkt met mogelijk hardnekkige mist. Het wordt ongeveer 6 graden.

