Uit een nieuw onderzoek blijkt dat zeer waarschijnlijk de Joodse notaris Arnold van den Bergh de familie van Anne Frank verraadde. Hij deed dit om zijn eigen familie te redden. Een internationaal coldcaseteam van zo'n dertig onderzoekers, onder wie historici en criminologen, deed jarenlang onderzoek naar de verrader van het Achterhuis met behulp van moderne technieken.

In 2017 kwam documentairemaker Thijs Bayens op het idee om een van de bekendste mysteries van de Tweede Wereldoorlog opnieuw te bestuderen. Maar dit keer met moderne politiemethoden en onderzoeksmiddelen. Het coldcaseteam verzamelde 66 gigabyte aan informatie - oude en nieuwe interviews, dagboeken, adreslijsten, oorlogsdossiers uit archieven - en gebruikte kunstmatige intelligentie om dit te analyseren.

Het team onderzocht zo'n dertig theorieën. De onderzoekers keken naar oude verdenkingen en zochten bewijs voor motief, gelegenheid en of iemand beschikte over de kennis om Anne Frank en de andere bewoners van het Achterhuis te verraden. Het resulteerde in de verdenking van de Joodse notaris Arnold van den Bergh en een boek, Het verraad van Anne Frank, dat in 23 landen verschijnt.

Maar wie was Arnold van den Bergh precies? En waarom gaf hij het adres van de Prinsengracht 263 door aan de Duitsers?

Notaris en lid van de Joodse Raad

Van den Bergh deed er alles aan de deportatie van zichzelf en zijn gezin te voorkomen. Zo wist hij een Duitse ambtenaar te overtuigen dat hij niet Joods was, kreeg hij als prominent lid van de Joodse Raad een uitstel van deportatie, en regelde hij een onderduikplek voor zijn dochters. Maar het mocht niet baten.

In 1944 kwam zijn uitstel van deportatie te vervallen en kreeg hij ruzie met een collega van de NSB. Volgens het coldcaseteam was dat het moment waarop Van den Bergh onderduikadressen doorgaf aan de Duitsers. De Joodse Raad beschikte over lijsten met onderduikadressen en Van den Bergh had als prominent lid de gelegenheid om aan dat adressenbestand te komen. Ook zou hij de contacten hebben gehad om de adressen door te spelen.

Anoniem briefje

Opvallend is dat bij Otto Frank, de vader van Anne, kort na de oorlog een anoniem briefje werd bezorgd. Het coldcaseteam wist daarvan een kopie terug te vinden in het familiearchief van een politieman.

"Uw schuilplaats te Amsterdam werd indertijd medegedeeld aan de Jüdische Auswanderung te Amsterdam, Euterpestraat, door A. van den Bergh, destijds woonachtig nabij het Vondelpark, O. Nassaulaan. Bij de J.A. bestond er een hele lijst door hem doorgegeven adressen", las het briefje. Otto Frank maakte het bestaan van het briefje pas in 1964 bekend, toen er voor de tweede keer onderzoek werd gedaan naar wie het adres van het Achterhuis had doorgespeeld.

Destijds werd Van den Bergh ondanks het briefje niet als verdachte aangemerkt omdat hij in 1944 in een concentratiekamp zou hebben gezeten. Vanuit daar had hij onmogelijk het adres kunnen doorgeven. Dat veranderde toen het team erachter kwam dat hij helemaal niet in een kamp heeft gezeten. Dit zette hen op het spoor van Arnold van den Bergh.

Er blijven volgens de onderzoekers nog altijd vraagtekens. Hoe en waarom precies Van den Berg de familie Frank verraadde zullen ze nooit weten. Hij overleed in 1950 aan keelkanker. De onderzoekers willen hem in ieder geval niet aanwijzen als de slechterik. Wat hij deed, was om zijn eigen familie te redden.