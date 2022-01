Bij de uitbarsting van de onderzeese vulkaan bij de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan en de daaropvolgende tsunami zijn alle telefoon- en internetconnecties met het eiland afgesloten. Het is daarom onduidelijk wat de schade in Tonga precies is en of er slachtoffers zijn gevallen onder de 105.000 bewoners van het eiland. Op sociale media is te zien hoe golven van 1,2 meter steden op het eiland overspoelen.

De uitbarsting duurde acht minuten en had volgens inwoners van Tonga het geluid van meerdere bommen die tot ontploffing kwamen.

De Nieuw-Zeelandse minister-president Jacinda Ardern zei zondag dat de beelden van de uitbarsting "enorm zorgwekkend" waren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nieuw-Zeeland zoekt contact met de eilandstaat over hoe het de mensen in Tonga kan helpen.

In Japan moesten zo'n 230.000 mensen evacueren vanwege het tsunami-risico. In kustgebieden in het land werden golven van meer dan een meter gerapporteerd. De meeste staten aan de Amerikaanse westkust hebben inmiddels hun tsunami-waarschuwingen aangetrokken. Alleen in delen van Californië worden mensen nog geadviseerd niet naar kustgebieden te gaan.

De onderzeese Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-vulkaan barstte vrijdag ook al uit. Toen reikte de as tot een hoogte van 20 kilometer. Op beelden van een Japanse satelliet is goed te zien hoe een enorme aswolk zich na de onderzeese eruptie steeds verder boven de vulkaan verspreidt.