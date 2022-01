Het noorden van Nuku'alofa, de hoofdstad van de eilandstaat Tonga, heeft een "significante impact" gehad van de tsunami die ontstond na de onderzeese vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan op zaterdag. Dat meldt de Nieuw-Zeelandse minister-president Jacinda Ardern in een persconferentie. De hoofdstad zou ook bedekt zijn met een flinke laag as.

Ardern heeft contact gehad met de Nieuw-Zeelandse ambassade in de hoofdstad Nuku'alofa, dat aan de kust van het eiland Tongatapu ligt. "Helaas hebben we niet veel informatie over de andere eilanden", aldus Ardern.

Bij de uitbarsting van de onderzeese vulkaan bij de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan en de daaropvolgende tsunami zijn alle telefoon- en internetconnecties met het eiland afgesloten. De uitbarsting duurde acht minuten en had volgens inwoners van Tonga het geluid van meerdere bommen die tot ontploffing kwamen. Volgens Ardern werken mobiele telefoons nog wel.

Het ministerie van Defensie in Nieuw-Zeeland is van plan maandag een vliegtuig over de eilandengroep te laten vliegen om de schade in beeld te brengen, maar dat is nu nog te gevaarlijk vanwege de as in de lucht na de vulkaanuitbarsting.

Het ministerie heeft ook een militair schip paraat om hulp te sturen naar Tonga, maar eerst moet duidelijk worden waar de bewoners van de eilandstaat behoefte aan hebben, zegt defensieminister Peeni Henare. Volgens Ardern is drinkwater een prioriteit. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken gaf aan klaar te staan hulp te sturen naar Tonga.

Na de vulkaanuitbarsting werden tsunamiwaarschuwingen afgegeven in veel landen die een kust aan de Stille Oceaan hebben. Inmiddels is het tsunamigevaar grotendeels geweken en zijn er geen meldingen van grote schade of slachtoffers in landen als Japan of de VS. Op verschillende plekken werd wel melding gemaakt van kleine, plaatselijke overstromingen aan de kust.

De onderzeese Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-vulkaan barstte vrijdag ook al uit. Toen reikte de as tot een hoogte van 20 kilometer. Op beelden van een Japanse satelliet is goed te zien hoe een enorme aswolk zich na de onderzeese eruptie steeds verder boven de vulkaan verspreidt.