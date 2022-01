In de ochtend kan er lokaal mist voorkomen, maar die lost geleidelijk op. In de loop van de dag breekt vanuit het zuiden de zon af en toe door. De temperatuur loopt op tot ongeveer 6 graden.

Het blijft in de middag over het algemeen bewolkt, maar vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Behalve in het noorden en westen, daar blijft het lange tijd grijs. Het is overal droog en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidenwind. De temperatuur loopt op naar ongeveer 6 graden.

Ook in de avond blijft het droog en er waait een zwakke wind. Aan zee en bij de Waddeneilanden kan de wind matig tot vrij krachtig zijn. De temperatuur daalt richting het vriespunt. In het westen en noorden blijft het zo'n 1 tot 3 graden boven nul.

