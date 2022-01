Vooral in het zuiden en westen van Nederland is er vrijdag grote kans op mist. In de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en in het zuiden van Noord-Holland kan de dichte mist zorgen voor een zicht van minder dan 200 meter. Het KNMI geeft dan ook code geel uit voor deze regio.

Terwijl het zuiden en westen lokaal in een dichte mist gehuld gaan, is het in de rest van het land overwegend bewolkt.

In de middag verdwijnt de mist grotendeels, maar zonnig wordt het niet. Het noorden heeft in de middaguren de meeste kans op zon.

In de noordelijke helft van Nederland wordt het 7 tot 8 graden. De wind is matig en komt vanuit het westen. In het zuidoosten is de wind zwak en wordt het hooguit een graad of 5.

Later op de dag en in de avond is er opnieuw grote kans op mist.

