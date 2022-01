Er komt donderdagochtend op veel plaatsen in het land mist voor. Het is minimaal 4 graden in het noordwesten en rond het vriespunt in het zuidoosten. Overdag kan de mist regionaal hardnekkig zijn, vooral in het zuiden van het land.

In het noorden is de kans op zon het grootst en kan het 8 graden worden. In de mist is het hooguit een graad of 4.

De wind is veelal zwak en waait uit het zuidwesten.

Ook morgen is het veelal grijs, met de grootste kans op wat zon in het noordwesten. Het wordt 4 tot hooguit 7 graden.

