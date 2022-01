Het KNMI waarschuwt donderdagochtend weggebruikers in een groot deel van het land voor dichte mist en heeft code geel afgekondigd. Lokaal kan het zicht de eerste uren minder dan 200 meter zijn. Later op de dag breekt de zon met name in het noorden van het land door. Het wordt zo'n 4 tot 8 graden.

De mist kan zich de komende uren nog uitbreiden. Het KNMI adviseert weggebruikers daarom de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

Code geel is afgegeven tot 10.00 uur vanochtend en geldt alleen niet in de provincies Groningen, Drenthe en Limburg en op de Waddeneilanden. Eerder waarschuwde het weerinstituut ook voor lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten in het noorden van het land, maar die waarschuwing is ingetrokken.

In bepaalde regio's kan het vandaag niet meer dan zo'n 4 graden worden door de hardnekkige wind. De zon heeft in die regio's extra moeite om door de dichte mist heen te breken. De wind is veelal zwak en waait uit het zuidwesten.

Ook morgen is het veelal grijs, met de grootste kans op wat zon in het noordwesten. Het wordt dan opnieuw 4 tot hooguit 7 graden.

